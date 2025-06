Débora Nascimento completa 40 anos e reflete: 'Uma vontade, um fogo'

Débora Nascimento completa 40 anos hoje e fala sobre carreira e percepção de si.

Atriz revelou amar sua nova fase. "Sinto alegria, saúde, energia, potência, uma vitalidade que acho que começou a despertar ali pelos 38, 39 anos... Teve um momento em que fiquei me perguntando: 'O que será que vai ser?'. Mas agora, com essa nova dezena chegando, estou animadíssima. Me veio uma energia nova, uma vontade, um fogo, vamos dizer assim", disse à Quem.

Artista destacou sua intensidade. "Acho que nem tudo é perfeito — nem tudo são alegrias. A maturidade me trouxe a percepção de que a vida é uma montanha-russa: são altos e baixos. Eu sou muito intensa, emocionada. Deixo tudo me atravessar. Vivo as coisas como se não houvesse amanhã", enfatizou.