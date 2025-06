David Hekili Bell, ator de 'Lilo & Stich', morre semanas após estreia

David Hekili Kenui Bell, ator que apareceu no live-action de "Lilo & Stitch", morreu poucas semanas após a estreia do filme.

O que aconteceu

A irmã do ator, Jalene Kanani Bell, anunciou a morte em suas redes sociais ontem. "É com pesar que compartilho que meu doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo irmãozinho David H. K. Bell passará o dia de hoje na companhia do nosso Pai Celestial".