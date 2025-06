Corpo de Bira Presidente será velado hoje no Rio de Janeiro

Foi Bira quem selou a paz entre o Cacique de Ramos e seu principal rival, o Bafo da Onça. O segundo, fundado cinco anos antes, ficou ameaçado com o crescimento do Cacique de Ramos. Em 1967, quando o bloco de Bira foi sucesso de público, a rivalidade entre os dois se acentuou, com brigas entre os foliões. Bira, então, foi à sede do Bafo da Onça — acompanhado de dois amigos, caso a paz não fosse possível. Recebido com desconfiança, respondeu dizendo que o rival era, na verdade, uma inspiração para seu bloco. Deu certo: foi levado a uma roda de samba e os blocos viraram parceiros.

Em 1967, o Cacique de Ramos explodiu, e o Bafo não aceitou porque eles reinavam sozinhos no Carnaval, então começou a haver agressões entre aqueles que frequentavam os blocos. Pensei que um dia poderia morrer alguém e decidi selar a união. Bira Presidente em entrevista ao jornal O Globo em 2013

Em 1979, nasceu o grupo Fundo de Quintal. O conjunto já se apresentava no Cacique de Ramos, mas nesse ano foi convidado a participar do show "Samba é no fundo de quintal" no Teatro Opinião — o que deu origem ao nome. A formação inicial tinha Bira (pandeiro), seu irmão Ubirany (repique de mão), Sereno (tantã), Almir Guineto (banjo), Jorge Aragão (violão), Sombrinha (violão) e Neoci (tantã).

O Fundo de Quintal representou uma revolução no mundo do samba. O grupo consolidou o "pagode de mesa", a configuração de roda de samba mais conhecida nos dias de hoje.