Ary Fontoura se surpreende com vibrador diferentão: 'Nunca vi coisa dessa'

Ary Fontoura, 92, reagiu com bom humor ao vídeo de um vibrador diferentão, em formato de mão, com os dedos indicador e médio levantados, em sinalização de toque íntimo.

O que aconteceu

Fontoura disse que nunca tinha visto um brinquedo erótico nesse formato. "Que diabo é isso, gente? Olha, eu tenho 92 anos, eu nunca vi uma coisa dessa. Pra que isso aí? Para coçar as costas? Para fazer o quê? Se alguém souber o que é isso aí, por favor, me esclareça... Seja o que for", disse ele.

Nos comentários, os seguidores do ator reagiram com bom humor. "É para coçar a orelha", brincou Fabiana Karla. "Já quero... pelo menos não dá tendinite", disse uma seguidora que aprovou o brinquedinho. "Nem sei, mas já quero", destacou outra. "Não tenho coragem de explicar, seu Ary", comentou mais uma.