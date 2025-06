Após pedir desculpas, Bia leva apavoro de Beatriz em 'Garota do Momento'

No capítulo de terça-feira (17), da novela "Garota do Momento" (Globo), Beatriz diz a Bia que não será possível haver uma relação de irmandade entre as duas.

Bia se despede de Ronaldo. Juliano e Maristela sofrem retaliações dos populares. Zélia afirma a Clarice que assumirá a presidência da Perfumaria Carioca.

Clarice conversa com Beatriz sobre Bia. Teresa, Eugênia e Alfredo organizam o casamento de Jacira e Sérgio. Beto sugere fazer um mutirão para reerguer a boate de Lígia.