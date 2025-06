Adriane Galisteu sobre treta com família de Senna: 'Não vão me apagar'

Adriane Galisteu indicou que a família de Senna se assustou com suas mudanças. "Só sabia lidar com o Ayrton focado, metódico, sério, que só usava a roupa do patrocinador, com a mãe que fazia a mala dele. Nesse um ano e meio que ficamos juntos, vimos a família dele três vezes", destacou.

Nos reencontros, Ayrton estava com cabelo grande, barba por fazer... No auge da minha maturidade hoje, sei o quanto isso mexeu com eles. Porque eles conheciam um Senna de um jeito, e ao me conhecer, ele ficou de outro. Adriane Galisteu