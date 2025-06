Em meio à treta familiar, David Beckham homenageia filhos no Dia dos Pais

David Beckham, 50, homenageou seus filhos Brooklyn, Cruz, Romeo e Harper, no Dia dos Pais que é celebrado hoje no Reino Unido.

O que aconteceu

O ex-jogador de futebol, que vive uma treta familiar envolvendo seu filho mais velho Brooklyn e a nora Nicola, fez uma publicação sobre a data. "Meu trabalho mais importante e favorito na vida é ser pai. Estou muito orgulhoso de todos vocês e, como papai (desculpem, meninos) diz todos os dias, sempre estarei aqui para vocês, não importa o que aconteça."

Ele também citou a esposa, Victoria Beckham. "Mamãe, obrigado por fazer a parte mais importante e me tornar um pai, não há presente maior na vida do que me tornar um pai."