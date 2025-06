'The Office', mas no hospital: nova sitcom brinca com perrengues médicos

O fato de dor e alegria andarem lado a lado em hospitais fazem desse ambiente um terreno fértil para o humor, diz a atriz. "Hospitais são lugares em que pessoas passam pelos piores ou melhores dias de suas vidas. Alguém está doente, alguém teve um bebê. Mas os trabalhadores são a linha direta nisso. Em um dia comum, estão ali para fazer o parto de um bebê ou estão para dar notícias ruins."

Tolman vive Alex, a líder das enfermeiras que costuma abrir mão da vida pessoal para cuidar dos pacientes. Entre muitos perrengues, ela precisa lidar com as decisões furadas da diretora Joyce (Wendi McLendon-Covey), a inexperiência cômica do novato Matt (Mekki Leeper) e o ceticismo e mau-humor do médico veterano Ron (David Alan Grier).

Há muita humanidade nessa situação. É na humanidade que podemos encontrar a comédia. [...] Eu amo dramas médicos, eles não estão em falta. Mas quando eu li o roteiro, pensei: 'Por que não uma comédia?'. Claro, podemos ter uma comédia em um hospital. Há muitas coisas engraçadas acontecendo ali o tempo inteiro. Allison Tolman

Para ela, a graça da série está nas dificuldades diárias e "humanas" dos funcionários do hospital. "Há coisas que sempre serão engraçadas, como alguém enrolado tentando acompanhar o que está acontecendo. Ou alguém tentando manter a boca calada quando sabe que não pode falar alguma coisa. Hospitais são lugares bons para isso porque há muita humanidade ali."

Tolman não teme as comparações com séries como "The Office", que considera "inescapáveis". Ela entende que as pessoas costumam "organizar" e "entender" as coisas por meio de comparações, e que associações à produção estrelada por Steve Carell são mais que bem-vindas. Aliás, Justin Spitzer, um dos criadores de "St. Denis", trabalhou em "The Office" e criou as séries "Superstore" e "American Auto".