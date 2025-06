Ex-BBBs passam perrengue em touro mecânico e mostram flagras do 'São JUão'

Juliette, 35, reuniu famosos ontem em sua festa de 'São JUão', ao lado do noivo Kaique Cerveny. A festa contou com a presença de nomes como Diego Hypolito, Pocah, Aline Patriarca, Nicole Bahls, Beatriz Reis, Giovanna Pitel

Como foi a festa

O evento organizado pela cantora trouxe vários momentos tradicionais das festas de São João. Os perrengues e flagras foram registrados nos Stories dos convidados.

Um touro mecânico causou perrengues para alguns ex-BBB's. Beatriz Reis quase não consegue tirar sua bota para subir, Gil do Vigor saiu do "animal" com a camisa quase rasgando, Vinícius Nascimento foi derrubado e Beatriz e Aline Patriarca também foram ao chão.