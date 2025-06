Richarlison e a influenciadora Amanda Araújo comemoram nascimento do filho

A publicação rapidamente viralizou, com mensagens de parabéns de fãs e amigos, que apelidaram carinhosamente o bebê de "pombinho", em referência ao comemorativo "pombo" do jogador.

O relacionamento do casal começou em 2019, durante uma partida do jogo PUBG, em plataforma online. A amizade evoluiu para um namoro em julho de 2023, mas só foi oficializado publicamente em maio de 2024. Desde então, o casal divide a vida em Londres, onde Richarlison atua pelo Tottenham Hotspur, e compartilha momentos do dia a dia nas redes sociais.