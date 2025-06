Power Couple: Victor aposta alto em Rayanne, que perde tudo e complica jogo

A situação do casal Victor Pecoraro e Rayanne Morais se complicou no Power Couple Brasil 7, no último sábado (13), provocando um climão entre os dois.

O que aconteceu

Durante a Prova das Mulheres, que só será exibida segunda-feira (16), o ator seguiu apostando alto na esposa e acabou caindo do cavalo. Isso apesar de ela ter pedido para o parceiro ser mais conservador.