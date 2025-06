Morre Bira Presidente, fundador do Fundo de Quintal e do Cacique de Ramos

Referência do samba

Bira foi fundador do tradicional bloco Cacique de Ramos e do grupo Fundo de Quintal. "Sua atuação no Cacique de Ramos moldou o bloco e o samba, o Doce Refúgio se tornou um espaço de referência cultural. No Fundo de Quintal, foi o ponto de partida de uma linguagem que redefiniu a roda de samba e inspirou gerações", postou o bloco carioca no Instagram.

Ubirajara Félix do Nascimento nasceu no Rio de Janeiro em 23 de março de 1937. Filho de uma mãe de santo e um serralheiro, foi apresentado ao samba pelo pai, que frequentava rodas de samba e choro com nomes como Donga, Pixinguinha, Carlos Cachaça, Honório Guarda e Gastão Viana.

Em janeiro de 1961, fundou o Grêmio Recreativo Cacique de Ramos. O bloco, um dos mais tradicionais do Carnaval carioca, tem em sua história frequentadores como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Arlindo Cruz e mais. Em sua sede, em Olaria, há duas tamarineiras famosas por realizarem desejos e abençoarem carreiras no samba.

Foi Bira quem selou a paz entre o Cacique de Ramos e seu principal rival, o Bafo da Onça. O segundo, fundado cinco anos antes, ficou ameaçado com o crescimento do Cacique de Ramos. Em 1967, quando o bloco de Bira foi sucesso de público, a rivalidade entre os dois se acentuou, com brigas entre os foliões. Bira, então, foi à sede do Bafo da Onça — acompanhado de dois amigos, caso a paz não fosse possível. Recebido com desconfiança, respondeu dizendo que o rival era, na verdade, uma inspiração para seu bloco. Deu certo: foi levado a uma roda de samba e os blocos viraram parceiros.