'Meu corpo parou e eu me vi adoecido': o desabafo de Lázaro Ramos na Bienal

Lázaro Ramos relembrou o episódio de burnout que teve em 2024 e fez um desabafo hoje, durante a Bienal do Livro, no Rio.

O que aconteceu

Ator de novelas, Lázaro se encontrou com Edvana Carvalho, Gabz e Bukassa Kabengele em um papo sobre as suas obras literárias. As jovens Duda e Helena Ferreira, conhecidas como Pretinhas Leitoras desde a infância, também participaram do painel. Todos destacaram trechos das obras de Lázaro que dialogam com suas vidas em um forte debate contra o racismo.

Na conversa, Lázaro Ramos compartilhou uma confissão particular sobre adoecimento emocional recente, causado por um período intenso de trabalho, como revelou anteriormente, e por absorver as "dores do mundo" — em especial, as que atingem as pessoas negras. "Uma das coisas que me fez adoecer no ano passado foi porque estava ouvindo os problemas das pessoas, do mundo e eu processava como se fosse comigo. Eu tinha sensações físicas, mentais, pensamento... Não conseguia distinguir um pensamento do outro. Eram quatro coisas ao mesmo tempo".