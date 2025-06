MC Guimê revela opções de nomes para o filho: Emanuel e Yarin

O cantor MC Guimê e sua namorada, Fernanda Stroschein, já decidiram como vão chamar seu primeiro filho, cujo sexo ainda não foi revelado.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado hoje, no Instagram, o casal anunciou que, se for menino, o bebê se chamará Emanuel; se for menina, Yarin. A revelação foi feita de forma lúdica: eles estouraram balões com diversos nomes infantis, e os dois que restaram trouxeram as escolhas finais.

Ainda sem confirmar o gênero da criança, o casal deve fazer um chá revelação em breve para compartilhar a novidade com familiares e amigos.