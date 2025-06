Marina Ruy Barbosa explica fase sensual: 'Me sinto mais à vontade'

Ela ressaltou que hoje não abre mão da autenticidade e de estar em paz consigo mesma. "Com o tempo, fui entendendo que essa busca por perfeição era um ciclo infinito e vazio. A partir daí, fui deixando de lado algumas cobranças e abraçando o que é meu. Hoje, me olho com mais gentileza e me sinto mais inteira. A autenticidade virou prioridade. E estar em paz com a própria imagem é uma forma de liberdade que eu não abro mais mão".

Marina Ruy Barbosa tem apostado na sensualidade em ensaios e fotos nas redes sociais. Recentemente, ela foi destaque nas páginas da revista V Magazine, em que esbanjou sensualidade e deixou o corpo em evidência.