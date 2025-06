Ex de Nakamura diz que vai remover tatuagem dedicada a ela: 'Coisa chata'

A tatuagem com o nome de Carol Nakamura é feita em letras bem grandes, no pescoço de Guilherme. Ele falou mais sobre a remoção. "Porque se fosse uma data, alguma coisa simples, acho que não faria tanta diferença e não atrapalharia um futuro. Acho que o nome fica muito exposto, ainda mais onde é, que é bem grande."

Ele finalizou. "E num futuro, as coisas andando como vão andar, acho que fica uma coisa chata de ter no corpo.'

Em outra resposta, Guilherme contou não ter mais contato com a ex. "Minha relação com ela hoje é zero contato. Nem um 'oi', nem nada. Tudo o que é resolvido é por intermédio de alguém, então, hoje, não tenho nenhum vínculo, nenhum contato, nada."

Em maio, Guilherme Leonel fez uma publicação para anunciar o fim do casamento, alegando que a ex-dançarina foi ingrata. "Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente, para fazer tudo, enquanto você estava sentada mexendo no celular", disse.

O rapaz ainda afirmou que o "pagamento" por toda sua dedicação foi depressão e síndrome do pânico. "Nunca era o suficiente para você, sempre era pouco".

Carol Namakura e Guilherme estavam juntos desde 2019. Os dois chegaram a iniciar o processo de adoção de uma criança, mas ela acabou sendo devolvida à família biológica.