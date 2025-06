Giovanna Lancellotti expõe perrengue às vésperas do casamento

Giovanna Lancellotti, 32, esteve no Domingão do Huck e falou sobre a preparação para seu casamento com Gabriel David, 26.

O que aconteceu

A Luciano Huck, Lancellotti falou sobre a preparação do casamento, que aconteceu na próxima semana. Ela disse estar sem tempo para se preocupar com a festa, afinal está gravado a novela "Dona de Mim", e ainda precisou ensaiar para se apresentar no Domingão.

A atriz falou que o noivo "a enrolou só um pouquinho". "Me enrolou pouco, dois meses. Ele foi meio obrigado a namorar, meio sem pedido", brincou Giovanna,