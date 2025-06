'Filme clássico': você pode estar usando a expressão de maneira errada

E O Vento Levou (1939)

"E O Vento Levou", dirigido por Victor Fleming, é um dos maiores clássicos de Hollywood. Adaptado do romance de Margaret Mitchell, o filme retrata a vida da determinada Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) durante a Guerra Civil e a Reconstrução dos EUA. Com produção grandiosa, cores vibrantes no Technicolor e atuações marcantes (como Clark Gable no papel de Rhett Butler), tornou-se um marco do cinema. Apesar das controvérsias atuais sobre sua representação romantizada do Sul escravista, sua narrativa épica e impacto cultural são inegáveis. Vencedor de oito Oscars, incluindo melhor filme.

Casablanca (1942)

"Casablanca", dirigido por Michael Curtiz, é um dos filmes mais amados de Hollywood, combinando romance, drama e suspense político com maestria. Humphrey Bogart brilha como Rick Blaine, um cínico dono de bar em Casablanca, que reencontra seu antigo amor, Ilsa (Ingrid Bergman), em meio à Segunda Guerra Mundial. Com diálogos afiados (como "Here's looking at you, kid"), uma trilha sonora inesquecível ("As Time Goes By") e temas universais como sacrifício e redenção, o filme transcende sua época. Vencedor de três Oscars, incluindo melhor filme, permanece um símbolo do cinema clássico.