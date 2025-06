Filho de Cher, Elijah Blue Allman, é hospitalizado após overdose

No ano passado, a situação chegou a tal ponto que Cher entrou com um pedido judicial para obter a tutela financeira do filho, alegando em documentos oficiais que ele enfrentava "problemas graves de saúde mental e abuso de substâncias". Nos autos, a cantora argumentava que qualquer recurso financeiro dado diretamente ao filho seria "imediatamente gasto com drogas", colocando em risco sua própria vida.

Fontes próximas à família revelaram que Cher, que também é mãe de Chaz Bono, fruto de seu primeiro casamento com Sonny Bono, está completamente dedicada ao bem-estar do filho neste momento difícil. "Ela está fazendo tudo o que pode para garantir que ele receba a ajuda de que precisa", afirmou uma dessas fontes ao TMZ. Apesar da mobilização da artista de 79 anos, seus representantes ainda não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido.

Até o momento, não há informações sobre quando Elijah poderá receber alta ou quais serão os próximos passos em seu tratamento.