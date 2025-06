Ernesto Paglia nega 'glamour' em vida de correspondente: 'Ganha até menos'

Ernesto Paglia afirmou que, ao contrário do que a maioria das pessoas supõem, a vida de uma corresponder internacional não é "glamourosa". Durante participação no Alt Tabet, do Canal UOL, o jornalista contou que profissionais enviados para outros países chegam a ganhar até menos do que no seu local de origem.

Paglia contou que o salário de um correspondente internacional é adequado à realidade do país para onde o repórter é enviado. "Normalmente o correspondente ganha até menos porque você vai para esses lugares e não é que você eleva seu salário, você vai pelo salário do lugar, que é adequado à realidade daquele local".

Ele citou como exemplo sua primeira experiência como correspondente da Globo em Londres, na Inglaterra, na década de 1980. "No primeiro ano [em que fui enviado para outro país], em 1986, cheguei à Londres com minha família e eu ganhava um salário normal do escritório da Globo, e eu recebia em dólar, mas gastava em libra esterlina [moeda mais cara que a norte-americana]", explicou Ernesto, que afirma ter sofrido com dificuldades financeiras até conseguir um aumento de salário.