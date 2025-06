'Como Treinar Seu Dragão': 5 livros 'queridinhos' da autora Cressida Cowell

A versão em live-action de "Como Treinar Seu Dragão" acaba de chegar aos cinemas. A franquia de sucesso já conta com três filmes de animações que, somados, arrecadaram mais de US$ 1,5 bilhão, séries para a televisão, videogames, gibis e até seções dedicadas em parques temáticos ao redor do mundo.

Por trás de tudo isso está a britânica Cressida Cowell, autora dos livros que inspiraram todas essas criações e já foram publicados em mais de 30 idiomas. Na infância, ela passava férias em uma pequena ilha na Escócia, onde tinha tempo para explorar e observar as formações rochosas, escrever e desenhar. Filha de um visconde ambientalista, também aprendeu a defender a conservação da natureza, um tema que atravessa sua obra.

Em entrevista a Splash, Cressida indicou cinco de seus livros preferidos, que vão de obras infantis a lições sobre criatividade: