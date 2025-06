'Power Couple': Ex-participantes detonam reality: 'Ridículo de manipulado'

André completou a esposa. "A marcação de um canto estava diferente, e eles não conseguiam manter igualdade nas provas. A Clara fez uma prova em que nem encostava a cabeça no chão, quase quebrou o pescoço, e o Gugu ainda falou: 'Então pede pra desistir."".

Clara apontou que uma regra do programa foi mudada. "No final, o programa tinha uma regra. Os 3 últimos casais iriam pra uma prova, quem ficasse em último na prova ficava em terceiro e os outros dois iriam para a votação do público. Eles mudaram a dinâmica e colocaram o terceiro casal para a votação. Era ridículo."

Tem muita edição, cena que dá vontade de chorar. Para uma pessoa é de um jeito, para outras é de outro. Clara Maia

Clara e André participaram da 4ª edição do programa, em 2019. Eles ficaram em terceiro lugar na temporada, vencida por Nicole Bahls e Marcelo Bimbi.

Splash entrou em contato com a Record sobre as declarações. Caso haja um posicionamento, a nota será atualizada.