Bia Miranda rebate Gato Preto: 'Por que fiquei com uma pessoa sou marmita?'

Bia Miranda, 21, rebateu Gato Preto, 31, e expôs mensagens supostamente enviadas por ele.

O que aconteceu

Após uma troca de acusações de agressão no meio da semana, Bia publicou vários prints de conversas que Gato Preto teria tido com seus amigos. Nas imagens, ele pergunta se Bia registrou um boletim de ocorrência contra ele e diz que ela o bloqueou.

Bia também publicou Stories rebatendo o ex-namorado. "Achou que o troco por ter me largado no parto, por ter me batido várias vezes, não ia ter?".