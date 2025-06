Bella Longuinho desabafa após críticas por antes e depois: 'Me fez duvidar'

A influenciadora ainda confessou que falas como essas afetam sua visão sobre si mesma. "Às vezes, infelizmente, esses comentários me fazem duvidar do que eu estou fazendo para minha vida. Ma faz duvidar, tipo 'será que eu estou fazendo uma loucura? Será que eu estou me estragando?'. E não. Eu já tive essa reflexão comigo mesma hoje".

Ela continuou: "Eu só estou seguindo meu sonho, sendo quem eu sou, sabe. Independente se eu era um homem bonito, a vida não é só ser bonito, ter uma estética bonita, um corpo bonito".

Bella Longuinho também refletiu como a fala de pessoas na internet pode afetar, mesmo aquelas pessoas que possuem certeza sobre si mesmas. Eu me sinto mal de saber que isso mexe com a minha cabeça, porque não deveria mexer. Eu tenho certeza que sou uma mulher trans, então por que quando eu leio esses comentários, eu duvido de mim mesma, eu duvido do que estou fazendo? É muito estranho".

Ela garantiu que, apesar de tudo, sabe que está fazendo a escolha certa. "Mas graças a Deus esse pensamento não permanece, ele só vem e depois eu já faço uma reflexão comigo mesmo, agora está tudo ok. Estou no caminho certo".