'Até a Última Gota': filme mais assistido na Netflix foi gravado em 4 dias

Taraji P. Henson, a qual é uma mãe solo, aceitou o papel por identificação com a temática, mesmo com a agenda lotada. Por isso, segundo a Netflix, o filme foi rodado em somente quatro dias devido aos compromissos de Henson com a série "Fight Night: The Million Dollar Heist".

Com uma narrativa que equilibra ação e drama humano, "Até a Última Gota" questiona até onde a desesperança pode levar uma pessoa. A atuação de Henson, aliada ao ritmo acelerado típico de Perry, tem sido destacada como o grande trunfo da produção.

No Rotten Tomatoes — agregador online de críticas — o filme está com aprovação de 46% da crítica especializada e 77% do público.