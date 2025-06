Alexandre Frota diz que pegou todo mundo que queria: 'Vivi tudo que podia'

Ele ressaltou que não se esquiva das escolhas feitas na vida, sejam elas certas ou erradas. "Sempre fiz as minhas escolhas, sempre assumi meus erros, todo mundo sabe tudo que eu fiz, nunca escondi nada, sou autêntico, verdadeiro. As pessoas ou me amam ou me odeiam, não tem meio termo. Estou mudando isso e acho que as pessoas estão mais me amando e menos me odiando, talvez pelo meu amadurecimento".

Alexandre Frota fez sucesso nos anos 1980 e 1990 como galã de novelas da Globo. Nos anos 2000, ele protagonizou filmes pornográficos, depois entrou para a política, foi eleito deputado federal e, atualmente, é vereador por Cotia, cidade da região metropolitana de São Paulo.