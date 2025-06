Alexandre Correa posta texto com indiretas após condenação por calúnia

Em parte do texto há citação sobre acusação de violência física. "Sim, tentei sustentar a narrativa da agressão. Fiz de tudo: chorei, dramatizei, posei de vítima para quem quisesse ouvir. Não colou. Ainda assim, não desisti. Minha meta permanece a mesma: ver aquele homem preso".

O post segue com a mensagem acusatória: "Quando isso acontecer, ninguém vai perguntar se houve investigação, se existem provas ou se a decisão foi justa. Olharão para mim com pena e confirmação: 'Está vendo? Ela tinha razão. Ele foi preso. Ela era vítima o tempo todo'".

Na sequência, o texto insinua que a mulher não se importa com as consequências para o filho do ex-casal. "E quanto ao nosso filho? Isso é secundário. Trauma? Vínculo? Direito de convivência? O que importa é a minha imagem. Sou a protagonista; ele, o antagonista. Preciso que desapareça do roteiro. Se a prisão for o caminho, ótimo. Se causar dor psicológica à criança, paciência. Filhos superam, ou não. Não é problema meu".

Ele chamou tais atitudes de 'revanche'. "Essa é a minha verdade, ou ao menos, a que quero que todos vejam: uma verdade de fachada, construída sobre ressentimento, manipulação e conveniência. Não quero justiça; quero revanche. Não busco proteção; busco poder".

O texto é finalizado ao reafirmar que a mulher da narrativa deseja sair como a 'mocinha da história'. "E, se para isso eu tiver de usar o sistema, que seja. Se precisar vestir a capa de vítima para apagar a presença de um pai, que assim seja. No fim, não se trata do que é certo, mas de quem conta a história e eu quero contá-la com ele na prisão e eu, ovacionada como a heroína incompreendida".