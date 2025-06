Vivendo nos EUA, Nívea Stelmann revela que será avó aos 51 anos

Nívea Stelmann, 51, revelou aos seguidores que será avó pela primeira vez.

O que aconteceu

Afastada da televisão desde 2019, a atriz anunciou que ela e seu marido, Marcos Rocha, serão avós. "Nossa família vai crescer! Fomos promovidos a avós. É com muita alegria que dividimos com vocês esse novo momento! Vem aí MARCO", escreveu em uma publicação no Instagram.

Na postagem, ela ainda conta que seu enteado Joaquim é quem espera o primeiro filho com a companheira, Mariana. Nívea é mãe de Miguel, fruto de seu casamento com o ex-ator e atual deputado Mário Frias, além de Bruna, de seu atual relacionamento.