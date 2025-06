Zezé, trote e 'ele não': Denilson e o novo programa de humor da Globo

Outro momento de destaque foi a participação no quadro Passa o Telefone. O humorista Maurício Meirelles ligou para o ex-jogador Elano e tomou "posse" das redes sociais de Denilson.

O humorista chegou a fazer uma postagem afirmando que o ex-jogador assumiria o comando da seleção brasileira por algumas horas. A notícia foi desmentida ao vivo na edição paulista do programa Globo Esporte.