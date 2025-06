José de Abreu usa barriga de látex para interpretar homem de 300 kg em peça

José de Abreu está em cartaz no Teatro Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro, com a peça "A Baleia".

Ele interpreta Charlie, um homem que pesa mais de 300 kg. O figurino do personagem envolve uma barriga de látex, roupa com camadas de neoprene e, para não superaquecer, oito bolsas de gelo: "Meu corpo esquenta muito porque, embora ele fique parado no sofá ou na cadeira de rodas, ele é agitado interiormente, e isso também cansa o ator, ele tem a respiração sempre ofegante", explica o ator em entrevista ao jornal O Dia.

Para se preparar, ele consultou uma médica e assistiu a séries como "Quilos Mortais". O ator também assistiu a montagens estrangeiras da peça que inspirou o filme de Darren Aronofsky em 2023. "A gente foi rigoroso de respeitar as pessoas que têm esse tipo de obesidade", afirma.