Victor Fasano sobre remake de 'Vale Tudo': 'Não convém comparar'

Victor Fasano, 66, publicou no seu Instagram na tarde de hoje um vídeo sobre comparações do remake de 'Vale Tudo' (Globo) com a versão original de 1988.

O que aconteceu

O ator fez um desabafo ao opinar nas críticas à nova versão da novela. "Em algum momento eu tinha que falar sobre esse assunto que está me angustiando um pouco. Eu acho que não convém comparar o trabalho de diferentes atores, porque cada um desses atores tem uma forma específica, pessoal, de contar histórias."