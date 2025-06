'Vale Tudo': quais personagens da 1ª versão ainda devem aparecer no remake?

Na versão original, ela se envolvia em um triângulo amoroso com Poliana e Jarbas (Leandro Firmino). No remake, no entanto, Poliana é assexual e Jarbas é casado com Consuelo (Belize Pombal), o que torna improvável que essa trama se repita.

Cristina Galvão interpretou Íris em Vale Tudo (1988) Imagem: Reprodução/Globo

Dona Pequenina (Lourdes Mayer)

Pequenina é avó de Íris. Ela vai morar com a neta na vila onde moram Poliana e Aldeíde.