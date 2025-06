Trooping the Colour: por que o rei Charles 3º comemora dois aniversários?

Apesar de ter nascido em novembro, o rei Charles 3º comemora hoje seu aniversário no Trooping the Colour, parada militar que acontece todos os anos em Londres. Em uma tradição curiosa, há mais de 200 anos, o monarca britânico pode comemorar o aniversário duas vezes ao ano.

O que é o Trooping the Colour?

O Trooping the Colour é um desfile que conta com mais de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos, além da participação da família real. O povo se reúne nas ruas da capital britânica para assistir à parada, uma exibição da precisão e da cavalaria do Exército acompanhada de música e festa. A família real desfila a cavalo e em carruagens, e o rei inspeciona as tropas.

O ponto alto da festa é a apresentação da força aérea durante a aparição da família real na varanda do Palácio de Buckingham. No passado, dezenas de familiares do monarca se reuniam na varanda. Desde o Jubileu de Prata da rainha Elizabeth 2ª, porém, esse grupo diminuiu e, hoje, inclui apenas os principais membros da família real e seus filhos.