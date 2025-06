Sandy revela teste de química com atores para novela 'Estrela Guia'

Quanto ao par romântico, ela formou com Guilherme Fontes. "Eu fiz um teste de química com três atores, nem vou contar quem foram, mas ele ganhou!", disse, apontando para o ex-colega que também está no programa.

Aquilo tudo era tão encantador. Foi um convite incrível.

Guilherme Fontes

Os dois também lembraram como demorou para que algo acontecesse entre os personagens. "A gente ficou quase 60 capítulos para dar um beijo", disse Fontes.