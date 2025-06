Reservado, Thor Batista passeia com a esposa e filho em shopping

Thor Batista, 33, foi fotografado ao passear com a esposa, Lunara Campos, 36, e o filho do casal, Thor II, em um shopping do Rio de Janeiro, neste sábado (14).

O que aconteceu

Thor aproveitou o final de semana para passear com a família. O empresário e Lunara sorriram para as câmeras enquanto o filho interagia com os pais.

Casal está junto desde 2014 e oficializou a união em 2019. Os dois são pais de Thor II, de 1 ano e 4 meses.