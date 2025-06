Regina Volpato diz que faturou em 6 meses na internet mais que 1 ano no SBT

Regina Volpato, 57, revelou que seu faturamento com trabalho nas redes sociais tem sido maior que o salário recebido como apresentadora do SBT, seu último trabalho na TV.

O que aconteceu

Volpato afirmou ter faturado em seis meses de internet mais que o valor recebido do SBT em um ano. "Nesses primeiros seis meses do ano, eu já faturei mais do que todo o ano passado. Eu estava na TV aberta, era apresentadora de um programa diário na TV aberta", declarou em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil.

A apresentadora afirmou que o trabalho nas redes sociais lhe proporciona maior autonomia. "As pessoas entendem o trabalho como você estar fisicamente em um lugar. Eu não parei de trabalhar, continuo trabalhando o tempo todo, mas eu tenho um trabalho que se encaixou na minha vida".