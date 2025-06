'Provável psicopata': doc fala de 'culpado' pela tragédia da OceanGate

No documentário da Netflix Titan: O Desastre da OceanGate, o diretor Mark Monroe investiga as circunstâncias em torno do acidente fatal do submersível em 2023. Ao decorrer da produção, um nome é apontado como o principal 'culpado' pela tragédia: o do bilionário Stockton Rush, cofundador e CEO da OceanGate, um dos mortos na implosão que ia aos destroços do Titanic.

O documentário está como um dos filmes mais assistidos da Netflix no Brasil hoje.

Quem era Stockton Rush

A implosão da embarcação ocorreu durante a sexta expedição do submersível, no Oceano Atlântico Norte, matando cinco pessoas.