Power Couple: Adriana chora em festa e confessa vontade de abraçar rival

Adriana chegou a chorar durante a conversa com o marido. A corretora de imóveis disse que a judoca pode estar errada no jogo, com estratégias equivocadas, mas que ela é uma pessoa diferente fora do reality.

Eu tenho medo de falar, porque eu tenho medo das pessoas acharem o que não é. [...] Esse momento é um momento fora do jogo. É um momento em que todo mundo tem sentimento, emoções. [...] Pode ser que ela tenha vindo com estratégias erradas, possa ser que ela tenha um escudo, mas me deu vontade de dar um abraço nela. Porque, nos primeiros sete dias, foi com ela com quem eu me conectei. Mas eu não vou fazer isso. Eu não quero que fique parecendo que eu to correndo da briga, que eu tô mudando de time.

Adriana para Dhomini