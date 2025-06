Pedro Novaes nega que está na TV só por causa dos pais: 'Duvidaram de mim'

O ator destacou que muita gente já duvidou de seu talento. "Claro que já passei por situações em que duvidaram muito de mim e do meu trabalho, de acharem que eu só estava em um lugar por ser filho de quem sou. Reconheço que, por estar inserido nessa família, talvez as portas se abram, mas meus pais nunca ligaram para ninguém pedindo para que me contratassem".

Pedro Novaes é filho de Marcello Novaes e Leticia Spiller. Ele começou na TV em "Malhação" e atualmente é protagonista de "Garota do Momento", novela das 18h da Globo. Paralelamente, o famoso é baterista da banda Fuze.