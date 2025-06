Os 10 melhores filmes da história, segundo mais de 1.600 críticos de cinema

'2001: Uma Odisseia no Espaço' (1968)

O filme de Stanley Kubrick narra a jornada épica do homem ao cosmos. Acompanha a evolução da humanidade, o enigmático monólito negro e a inteligência artificial HAL 9000. A obra visual e filosófica que redefiniu a ficção científica no cinema é uma das verdadeiras obsessões de James Cameron. O longa venceu o Oscar de Melhor Efeitos Visuais e foi indicado a Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Direção de Arte. Disponível no Max.

'Bom Trabalho' (1999)

No Djibuti, um oficial da Legião Estrangeira vive entre o rigor militar e lembranças de um rival. A diretora, Claire Denis, constrói um drama sensorial sobre desejo, disciplina e masculinidade, com inspiração na obra de Melville. Tem uma vaga inspiração no conto de Herman Melville. Disponível no Filmicca.