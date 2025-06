Quem é Sofia, namorada de Lucarelli que viralizou entre torcedores

Sofia Tumminia, 23, namorada do jogador de vôlei Lucarelli, 33, viralizou nas redes sociais e ganhou a torcida dos brasileiros.

Quem é Sofia

Italiana, a modelo acumula cerca de 14 mil seguidores nas redes sociais. Ela compartilha momentos de suas viagens, sozinha e ao lado do namorado.

Sofia viralizou após publicar uma trend no seu perfil no TikTok, onde tem mais de 12 mil seguidores. No vídeo, ela aponta para Lucarelli em quadra e diz querer o jogador. Na sequência, aparece ao lado dele em um estádio.