Maya Massafera faz cirurgia para trocar cor dos olhos e muda de país

O procedimento é proibido para fins estéticos no Brasil. A ceratopigmentação, ou "tatuagem da córnea", é indicada a pessoas que têm doenças graves que causam opacidade extrema nos olhos, que não têm mais capacidade ou baixa possibilidade de visão.

A influenciadora já apareceu com os olhos claros nos stories. Nos vídeos do "Reality da Maya", gravados antes da viagem, ela está com os olhos castanhos. No entanto, em uma propaganda de casa de apostas, ela está de óculos com lentes amarelas e seus olhos parecem estar mais claros.

Maya teria se mudado para Londres para fazer um mestrado em moda. Ainda de acordo com Leo Dias, a influenciadora não tem previsão de retorno ao Brasil.