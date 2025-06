Maurício Mattar sobre diagnóstico de bipolaridade: 'Me tirou do centro'

Maurício Mattar, 61, se emocionou ao falar sobre seu diagnóstico de bipolaridade.

O que aconteceu

O ator abriu o coração ao relembrar do momento em que recebeu o diagnóstico. "Sempre fui mais quieto, reservado, e isso me tirou um pouco do centro", disse em entrevista a Ronnie Von, no Companhia Certa (Rede TV!).

Maurício ainda explicou como lida com o transtorno atualmente. "A bipolaridade é uma oscilação de humor causada pela falta de algo químico. Hoje, como já me conheço, eu vigio. Quando percebo que estou um pouco alterado, fico quieto, seguro o leão".