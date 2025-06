Matteus Amaral: denúncia por uso de cota estagna; crime prescreve em 1 ano

O MPF tem que fazer análise. Se estão preenchidos todos os elementos do crime, ele tem que atuar, tem que oferecer denúncia. Acácio Miranda

A reportagem entrou em contato com o empresário de Matteus Amaral, mas não teve resposta até a publicação dessa matéria —o espaço segue aberto. No ano passado, ele afirmou que a matrícula foi realizada por um "terceiro que cometeu um erro".

Inscrição foi realizada por um terceiro, que cometeu um erro ao selecionar a modalidade de cota racial sem meu consentimento ou conhecimento prévio. Entendo a importância fundamental das políticas de cotas no Brasil. Por isso, lamento profundamente qualquer impressão de que eu teria buscado beneficiar-me indevidamente dessa política, o que nunca foi minha intenção. Matteus

Como o engenheiro entrou na faculdade

Matteus fez a inscrição em 2013 e, no início do ano seguinte, ingressou no curso após se autodeclarar preto. A informação consta em edital publicado no dia 7 de fevereiro de 2014. Além do ex-BBB, apenas uma outra estudante entrou no mesmo curso após se autodeclarar preta.

O único documento exigido para inscrição era a autodeclaração do candidato, de acordo com informações divulgadas pela instituição. Com isso, ele teria sido beneficiado pela Lei de Cotas de 2012 —política nacional que passou por aperfeiçoamento ao longo dos últimos anos.