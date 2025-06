Luiza Brunet sobre abusos sofridos como modelo: 'Me destruíram por dentro'

Luiza Brunet, 63, refletiu sobre os abusos sofridos ao longo de sua carreira como modelo, e também a violência doméstica praticada por um ex-marido, além do abuso sexual sofrido na infância.

O que aconteceu

Brunet destacou que ter assinado contrato de exclusividade com uma grande marca foi um ponto traumático em sua carreira. "Foi um sonho na época. Passei três anos como modelo exclusiva [da marca]. Porém, ao mesmo tempo em que me alavancou como modelo, me destruiu por dentro. Fui glamourizada. Houve investimento na minha imagem que foi bom para os dois lados, mas, infelizmente, hoje posso dizer que sofri uma série de abusos por quem estava muito próximo de mim", declarou em entrevista à revista Mensch.

Ela afirmou que só conseguiu reconhecer as violências sofridas "com o passar do tempo". "E posso assegurar que sei exatamente como foi e por que pedi demissão. Então, nada parece o que é. Inclusive financeiramente posso afirmar que foi péssimo. O que sobro foi o título de a 'a primeira modelo brasileira a ter um contrato de exclusividade no Brasil'".