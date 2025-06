Luana Piovani usa app de namoro, mas diz que está difícil: 'Vacas magras'

Luana Piovani, 48, revelou que usa um aplicativo de namoro para ricaços e famosos, mas reclamou da qualidade dos homens heterossexuais que, segundo ela, estão "desinteressantes".

O que aconteceu

Piovani afirmou que está solteira e nem mesmo o aplicativo tem ajudado a encontrar um parceiro. "Meu aplicativo é internacional, me comunico com gente do mundo inteiro, Austrália, Texas, uma loucura. Mas em Portugal tem uns três homens. É um aplicativo bem exibido, cheio de 'não me toque, não me rele', quase a bolsa de valores, mas para mim está anestesiado, porque em Portugal não tem nada, não tem acontecido muito coisa", disse ao canal do YouTube Entre Rios.

A atriz, que mora em Portugal, disse que, para ela, "as vacas estão bem magras" e afirmou que os homens interessantes são gays. "Os homens héteros não foram ao dentista, à terapia e ao dermatologista, então fica realmente difícil. Os novinhos não têm nada na cabeça, os da minha idade estão com a forma jogada no lixo. Os que são educados, bem vestidos, bem cuidados, são gays. Da frutas que eles gostam, eu chupo até o caroço".