Joana Prado comemora convocação de filha para a seleção brasileira de vôlei

Com apenas 17 anos, Vitória já desponta como uma promessa do vôlei. Atualmente, ela defende uma equipe júnior em Miami, na Flórida, onde a família reside.

Em seu perfil pessoal, a atleta costuma compartilhar detalhes de sua rotina de treinos e recebe constante apoio dos pais, sendo figuras conhecidas no mundo do esporte e do entretenimento.

Vitor Belfort e Joana Prado estão juntos há 20 anos. Além de Vitória, eles são pais de Davi, 19 anos, e Kyara, 15 anos.

Vitoria Belfort é convocada para a seleção Imagem: Reprodução/ Instagram

A seleção sub-19 se prepara para a disputa do Campeonato Mundial, que vai acontecer entre 2 e 13 de julho, na Croácia e na Sérvia.

Vivi, como é chamada, tem 17 anos e atua como líbero. Ela e outras oito atletas vão passar por uma temporada de avaliação, entre os dias 12 e 23 de maio.