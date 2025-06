Gerard Butler causou acidente em set de filme que levou atriz ao hospital

Gerard Butler, 55, revelou um incidente que ocorreu durante as filmagens do romance "P.S. Eu Te Amo" (2007). O ator, conhecido por seus papéis em filmes de ação, contou que quase feriu gravemente a coestrela Hilary Swank em uma cena aparentemente inofensiva.

O que aconteceu

Butler explicou que o fato aconteceu durante uma sequência em que seu personagem dançava de maneira cômica, usando somente cueca e suspensórios. Enquanto se arrastava em direção à cama, um dos grampos que segurava o suspensório prendeu-se em um objeto no set e, ao se soltar, voou em alta velocidade em direção à cabeça de Swank.