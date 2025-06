Garota do Momento hoje (14): veja resumo do capítulo deste sábado

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (14) em "Garota do Momento" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Ronaldo afirma que só viajará com Bia após ela confessar seu crime. Lígia se desespera ao perceber que sua boate está em chamas. Beto invade a boate e resgata Lígia. Mariana e Nelson se despedem da família de Alfredo e Anita. Ronaldo comunica a Beto, Beatriz, Clarice e Gregório sobre a carta de Bia. Clarice conversa com Bia. Clarice conforta Beatriz. Zélia se alia a Basílio para incriminar Maristela no roubo do colar. Bia confessa sua participação no roubo do colar para o delegado. Lígia descobre que o incêndio na boate foi criminoso. O delegado encontra o Mystique no cofre de Maristela.