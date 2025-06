Fim trágico de Maristela começa no capítulo de hoje em 'Garota do Momento'

Neste sábado (14), em "Garota do Momento" (Globo), Ronaldo afirma que só viajará com Bia após ela confessar seu crime. Lígia se desespera ao perceber que sua boate está em chamas. Beto invade a boate e resgata Lígia. Mariana e Nelson se despedem da família de Alfredo e Anita.

Ronaldo comunica a Beto, Beatriz, Clarice e Gregório sobre a carta de Bia. Em seguida, Clarice conversa com Bia e conforta Beatriz.

Zélia se alia a Basílio para incriminar Maristela no roubo do colar. Bia confessa sua participação no roubo do colar para o delegado. Lígia descobre que o incêndio na boate foi criminoso. O delegado encontra o Mystique no cofre de Maristela.